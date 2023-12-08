İlyas Yalçıntaş: Hastalığım teşhis edildi, tedaviye başlıyorum
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastalığının teşhis edildiğini söyleyen Yalçıntaş, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
İlyas Yalçıntaş, 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, haftaya tedaviye başlayacağını açıkladı.
İlyas Yalçıntaş, "Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu 'Ramsay hunt' sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim" dedi.
İlyas Yalçıntaş; "Arkadaşlar, bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması sonucu ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım; sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler... Damar yoluyla verilecek ilaçlarla tedavisi mümkün. Tedaviye, haftaya salı günü başlayacağız. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
JUSTIN BIEBER DA BU HASTALIKLA MÜCADELE ETTİ
ABD'li yıldız Justin Bieber da geçtiğimiz yıl hastalığıa yakalanmıştı. Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine eklemişti.
Bu nedenle dünya turnesini de iptal eden şarkıcı, tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuştu.