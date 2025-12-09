İlyun Bürkev Lobkowicz Sarayı’nda

Genç Piyanist İlyun Bürkev, aralık ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği özel konser serisiyle dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Sanatçı hem Avrupa’nın seçkin salonlarında hem de Türkiye’nin en saygın sahnelerinde vereceği resitallerle, yılın son ayını kapsamlı bir konser programıyla taçlandırıyor. Turnenin en önemli üç durağını Prag Konseri, CSO Ada Ankara ve Zorlu PSM Platinum Sahne oluşturuyor.

İlyun Bürkev, 15 Aralık’ta Prag’da, Alman Büyükelçisi Peter Reuss’un özel daveti ile Lobkowicz Sarayı’nda gerçekleştirilecek konserde sahne alacak. Diplomatik niteliği nedeniyle seçkin bir etkinlik olarak öne çıkan bu konser, genç sanatçının Avrupa’daki görünürlüğünü güçlendiren prestijli bir performans olacak. Ardından 20 Aralık’ta Bürkev, Türkiye’nin en köklü ve saygın konser salonlarından CSO Ada Ankara’da solo bir resital verecek. Tarihi salonun akustiği ve kurumun taşıdığı kültürel mirasla birleşen bu konser, turnenin en özel duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Bürkev, Ankara konserinin hemen ardından 24 Aralık’ta İzmir'de Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk yapılardan olan ve tarihi atmosferiyle dinleyiciye büyüleyici bir deneyim sunan İzmir Elhamra Sahnesi’nde Olten Sanat Vakfı’nın düzenlediği gecede solo konser verecek. Turnenin İstanbul ayağında ise genç sanatçı, 26 Aralık’ta Zorlu PSM Platinum Sahnede müzikseverlerle buluşacak. Bu konserde sanatçıya, genç kuşağın dikkat çeken piyanistlerinden Elif Naz Ertuğrul eşlik edecek. İki kuşağın aynı sahneyi paylaşacağı bu buluşma, hem Zorlu PSM’nin uluslararası standartlara sahip sahnesi hem de İlyun’un genç müzisyenlere alan açan yaklaşımı nedeniyle turnenin en dikkat çekici konserlerinden biri olmaya aday.