Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İlyun Bürkev Lobkowicz Sarayı’nda

        İlyun Bürkev Lobkowicz Sarayı’nda

        Genç Piyanist İlyun Bürkev, 15 Aralık'ta Prag'da, Alman Büyükelçisi Peter Reuss'un özel daveti ile Lobkowicz Sarayı'nda gerçekleştirilecek konserde sahne alacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 00:01 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlyun Bürkev Lobkowicz Sarayı'nda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genç Piyanist İlyun Bürkev, aralık ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği özel konser serisiyle dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Sanatçı hem Avrupa’nın seçkin salonlarında hem de Türkiye’nin en saygın sahnelerinde vereceği resitallerle, yılın son ayını kapsamlı bir konser programıyla taçlandırıyor. Turnenin en önemli üç durağını Prag Konseri, CSO Ada Ankara ve Zorlu PSM Platinum Sahne oluşturuyor.

        İlyun Bürkev, 15 Aralık’ta Prag’da, Alman Büyükelçisi Peter Reuss’un özel daveti ile Lobkowicz Sarayı’nda gerçekleştirilecek konserde sahne alacak. Diplomatik niteliği nedeniyle seçkin bir etkinlik olarak öne çıkan bu konser, genç sanatçının Avrupa’daki görünürlüğünü güçlendiren prestijli bir performans olacak. Ardından 20 Aralık’ta Bürkev, Türkiye’nin en köklü ve saygın konser salonlarından CSO Ada Ankara’da solo bir resital verecek. Tarihi salonun akustiği ve kurumun taşıdığı kültürel mirasla birleşen bu konser, turnenin en özel duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

        REKLAM

        Bürkev, Ankara konserinin hemen ardından 24 Aralık’ta İzmir'de Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk yapılardan olan ve tarihi atmosferiyle dinleyiciye büyüleyici bir deneyim sunan İzmir Elhamra Sahnesi’nde Olten Sanat Vakfı’nın düzenlediği gecede solo konser verecek. Turnenin İstanbul ayağında ise genç sanatçı, 26 Aralık’ta Zorlu PSM Platinum Sahnede müzikseverlerle buluşacak. Bu konserde sanatçıya, genç kuşağın dikkat çeken piyanistlerinden Elif Naz Ertuğrul eşlik edecek. İki kuşağın aynı sahneyi paylaşacağı bu buluşma, hem Zorlu PSM’nin uluslararası standartlara sahip sahnesi hem de İlyun’un genç müzisyenlere alan açan yaklaşımı nedeniyle turnenin en dikkat çekici konserlerinden biri olmaya aday.

        Sanatçının İstanbul konserleri 27 Aralık’ta 19. yüzyılın önemli binalarından, eski Union Française binasının mirasını günümüze taşıyan Sahne Minoa Pera’daki solo konseri ile noktalanacak.

        Yılın kapanış konseri ise 30 Aralık’ta, Liechtenstein Academy’nin uluslararası seçkisi kapsamında SAAL Schaan sahnesinde gerçekleşecek. Dünyanın farklı ülkelerinden sınırlı sayıda müzisyenin davet edildiği bu prestijli etkinlikte genç piyanist, yılın finalini bir trio konseriyle yapacak.

        Bürkev’in 22–23 Aralık’ta Ayvalık PÜR Cunda Residential Recording Studios’da, Tonmeister Pieter Snapper ile Beethoven, Saygun ve Chopin’den oluşan özel bir repertuvar kaydına başlayacak olması ise turnenin ayrı bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #İlyun Bürkev
        #Lobkowicz Sarayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında tutuklama kararı!
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel