İmalat PMI
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İmalat PMI Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Eylül'de 42.7'ye gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük değeri alırken, sektörde daralmanın altıncı ayına girdiğini ortaya koydu

01.10.2018 - 10:21 | Güncelleme: Reuters

Üretim ve yeni siparişlerdeki daralma devam ederken imalat sanayinde istihdam ve satın alma faaliyetleri geriledi. TL'nin değersiz seyri enflasyonist baskıların devam etmesini sağlarken, bazı şirketler satın alacak ham madde bulmakta zorluk çektiklerini belirtti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ağustos ayında 46.4 değerini almıştı. Endeks geçen ay ise altı aydır devam eden daralma süresince en düşük değeri aldı. PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Ankete katılan şirketler üretim ve yeni siparişlerdeki daralmada ekonomideki zor durumun rol oynadığını belirttiler. Üretim alt endeksi Ağustos'taki 44.1 seviyesinden Eylül'de 37.9'a, yeni siparişler 44'ten Eylül'de 38'e geriledi.

Yeni ihracat siparişleri de Eylül'de daralma kaydetti ancak daralmanın tüksek kurun desteğiyle toplam siparişlerden çok daha zayıf gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 50.4'ten 48.9'a geriledi. Üretimdeki daralma imalatçıların istihdam azaltmalarına yol açtı. İstihdam art arda ikinci ayda da geriledi.

Fabrikadan çıkış ve ham madde fiyatları, TL'deki değer kaybının etkisiyle art arda ikinci defa rekor yükseliş kaydetti. Bazı imalatçılar tedarikçilerden ham madde temin edemediklerini ifade ederken, tedarikçilerin teslim süreleri endeksin derlenmeye başladığı Haziran 2005'ten bu yana en uzun süreye çıktı. İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

İSTANBUL İMALAT PMI EYLÜL'DE 43,5 OLDU

Ağustos ayında 46,3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Eylül'de 43,5 düzeyine gerileyerek İstanbul imalatçılarının faaliyet koşullarının üst üste ikinci ay olacak şekilde yavaşladığına işaret etti. Zorlu piyasa koşullarının yansıması olarak belirgin şekilde yavaşlayan yeni siparişler sektörün faaliyet koşullarındaki bozulmada belirleyici oldu. İki aylık büyüme trendinin ardından yeni ihracat siparişleri de eylülde geriledi. Diğer yandan Türk Lirasındaki değer kaybının ihracatı kısmen desteklemesi sayesinde yurt dışından alınan yeni işlerdeki yavaşlama hızı toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha hafif düzeyde kaydedildi.

 

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