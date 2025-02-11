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        İmamoğlu, AKOM'da bilgi aldı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları takip etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:25
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        İmamoğlu, AKOM'da bilgi aldı
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        İBB'den yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun AKOM'a giderek, çalışmalara ilişkin uzman isimlerden bilgi aldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İmamoğlu, dün akşam 20.00 itibarıyla alarmda olan AKOM'da yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü, 22 birim temsilcisinin anbean İstanbul'un ihtiyaçlarını takip ederek, vatandaşların sağlıklı bir gün geçirmesi için gayret gösterdiğini kaydetti.

        PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEK

        İmamoğlu, sıcaklıkların düşük olmasıyla birlikte gün boyu yağışların devam ettiğini aktararak, "Yarın yağışların sabah saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası, batı bölgeleri olmak üzere, öğle saatlerinde ise biraz daha doğu bölgesine kayarak devam etmesi öngörülüyor. Buradaki meteoroloji uzmanlarımızın bu şekilde ifade ettiği bir gün bizi beklemekte." ifadesini kullandı.

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        Hava durumunun perşembeden itibaren mevsim normallerine döneceğini ve kar yağışının sona ereceğini dile getiren İmamoğlu, cuma günü yüksek ihtimalle İstanbul'da güneşin görüleceğini belirtti.

        11 BİN 916 PERSONEL GÖREVDE

        Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç ile iş makinesinin görevde olduğu bilgisini vererek, "Sadece 10-11 Şubat arası, yani bugün sabaha kadar olan kısmıyla dün akşamdan itibaren yani yaklaşık olarak 12 saatlik bölümde İBB tarafından 3 bin 590 ton tuz ve 13 ton solüsyon tüketildiğini belirtmek isterim." dedi.

        Vatandaşların mümkün mertebe kendi araçlarını değil toplu taşıma araçlarını kullanmasını tavsiye eden İmamoğlu, kar yağışının hem tarım yapılan alanları besleyeceğini hem de barajlardaki doluluk oranını en üst seviyeye çıkaracağını aktardı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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