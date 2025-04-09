İmamoğlu davası Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davanın Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne alındığını kaydetti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşmanın Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne alındığını kaydetti.
Günaydın şunları söyledi: "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak."