İmamoğlu davası Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşmanın Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne alındığını kaydetti.

Günaydın şunları söyledi: "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak."