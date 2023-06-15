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İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' davasında ilk duruşma görüldü

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi. Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti

Ekrem İmamoğlu davasında son dakika gelişmesi: Gelecek celse... - En son haberler
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde, şartları karşılamayan bir firmaya ihale verildiği gerekçesiyle "İhaleye fesat karıştırma" suçundan dava açılmıştı.

DHA'da yer alan habere göre İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Saat 14.30'da başlayan duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

DAVA 30 KASIM'A ERTELENDİ

Dava 30 Kasım'a ertelenirken mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.

SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı 'İhbar eden' olarak yer alırken Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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