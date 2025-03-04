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        Haberler Gündem İmamoğlu'ndan Köseler'in tutuklanmasına tepki - Güncel haberler

        İmamoğlu'ndan Köseler'in tutuklanmasına tepki

        Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:38
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        İmamoğlu'ndan Köseler'in tutuklanmasına tepki
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        Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

        İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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