Imany, Haziran ayında Türkiye'de

Soul müziğin Fransız divası Imany, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahne enerjisiyle Women Deserve Rage Avrupa turnesi kapsamında Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye yeniden geliyor. Sanatçı, kariyerinin en kişisel ve en güçlü projelerinden biri olarak tanımladığı bu albümle dinleyicisini derin bir yüzleşmeye davet ediyor.

Bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan Imany’nin yeni albümü Women Deserve Rage, kendi gerçeğini sahiplenen bir kadının sesinden şekilleniyor ve sahnede evrensel bir karşılık buluyor. Sanatçı, albümden şarkıların yanı sıra kült hâline gelmiş hitleriyle 25 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 29 Haziran’da ATO Congresium’da sahne alacak.

İlk albümü The Shape of a Broken Heart ile üç ülkede platin plak kazanan Imany; “You Will Never Know” ve dünya çapında fenomene dönüşerek 1 milyarı aşkın dinlenmeye ulaşan “Don’t Be So Shy” ile soul, folk ve pop müziği harmanlayarak global müzik sahnesinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak kabul edildi.