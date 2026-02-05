Habertürk
Habertürk
        Imany, Haziran ayında Türkiye'de

        Imany, Haziran ayında Türkiye'de

        Soul müziğin güçlü sesi IMANY, Women Deserve Rage Avrupa turnesi kapsamında, 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 29 Haziran'da ATO Congresium'da sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 13:59 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:59
        Imany, Haziran ayında Türkiye'de
        Soul müziğin Fransız divası Imany, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahne enerjisiyle Women Deserve Rage Avrupa turnesi kapsamında Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye yeniden geliyor. Sanatçı, kariyerinin en kişisel ve en güçlü projelerinden biri olarak tanımladığı bu albümle dinleyicisini derin bir yüzleşmeye davet ediyor.

        Bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan Imany’nin yeni albümü Women Deserve Rage, kendi gerçeğini sahiplenen bir kadının sesinden şekilleniyor ve sahnede evrensel bir karşılık buluyor. Sanatçı, albümden şarkıların yanı sıra kült hâline gelmiş hitleriyle 25 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 29 Haziran’da ATO Congresium’da sahne alacak.

        İlk albümü The Shape of a Broken Heart ile üç ülkede platin plak kazanan Imany; “You Will Never Know” ve dünya çapında fenomene dönüşerek 1 milyarı aşkın dinlenmeye ulaşan “Don’t Be So Shy” ile soul, folk ve pop müziği harmanlayarak global müzik sahnesinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak kabul edildi.

        2024 yılında hayalini gerçekleştirdiği Voodoo Cello projesiyle Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da kapalı gişe sahne alan ve sekiz çello eşliğinde sunduğu bu benzersiz performansla büyük ses getiren sanatçı, izleyicinin hafızasında kalıcı bir iz bırakmıştı.

        Imany, Women Deserve Rage albümünde çok daha cesur ve doğrudan bir anlatı sunuyor. Özgürleşme ve yeniden doğuş fikrinden beslenen albüm; bir kadının kendi gerçeğini geri kazanma ihtiyacından doğuyor. Bastırılmış duyguları görünür kılan ve kadınların kendi gerçeğini sahiplenme sürecini merkezine alan Women Deserve Rage, sahnede güçlü ve evrensel bir anlatıya dönüşüyor.

        Imany'nin konser biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’de satışa çıktı.

