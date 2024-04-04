IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Kristalina Georgieva

5 yıllık başkanlık görev süresinin 30 Eylül'de dolacağı Uluslararası Para Fonu'nda (IMF), yeni başkanın seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, IMF başkanlığı için aday gösterme sürecinin 3 Nisan'da sona erdiği belirtilerek, Kristalina Georgieva'nın tek aday olduğu kaydedildi.

Georgieva ve İcra Direktörleri arasındaki toplantıların yapılması da dahil olmak üzere sürecin daha önce açıklanan doğrultuda ilerleyeceği anlatılan açıklamada, seçim sürecinin en kısa sürede ve en geç nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.