Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.363,00 %-1,83
        DOLAR 41,8301 %0,06
        EURO 48,4615 %0,10
        GRAM ALTIN 5.528,13 %0,06
        FAİZ 40,53 %0,60
        GÜMÜŞ GRAM 68,13 %-3,17
        BITCOIN 111.241,00 %-3,95
        GBP/TRY 55,5748 %-0,36
        EUR/USD 1,1577 %0,06
        BRENT 62,16 %-1,83
        ÇEYREK ALTIN 9.038,50 %0,06
        Haberler Ekonomi Para IMF, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti - Para Haberleri

        IMF, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1 olarak tuttu. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMF, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Küresel Ekonomi Değişim İçinde, Beklentiler Sönük Kalmaya Devam Ediyor" başlığıyla yayımladı.

        Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te yüzde 3,2'ye ve 2026'da yüzde 3,1'e yavaşlamasının öngörüldüğü belirtildi.

        Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde temmuz ayındaki tahminlerine kıyasla yukarı yönlü revizyona giden IMF, 2026 yılına yönelik tahminini ise sabit tuttu.

        Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesini öngörmüştü.

        Görünüme yönelik riskler artıyor

        Raporda, ticaret politikası belirsizliğinin ticaret ortakları arasında net, şeffaf ve kalıcı anlaşmaların olmaması nedeniyle yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ve odağın nihai tarife düzeyinden, bunların fiyatlar, yatırımlar ve tüketim üzerindeki etkisine kaymaya başladığı ifade edildi.

        REKLAM

        Şu ana kadar daha korumacı ticaret önlemlerinin ekonomik faaliyet ve fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu belirtilen raporda, yılın ilk yarısında büyümenin dayanıklılığını koruduğu aktarıldı.

        Raporda, enflasyonun ise daha karışık sinyaller verdiği, küresel ölçekte manşet ve çekirdek enflasyonun hafifçe yükseldiği kaydedildi.

        Korumacı önlemlerin olumsuz etkilerinin görülmeye başladığına dair artan işaretler olduğuna değinilen raporda, ticaret politikası belirsizliğinin 2025 ve 2026 boyunca yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

        Raporda, küresel ekonomi daha parçalanmış bir manzaraya doğru kayarken görünüme yönelik risklerin arttığı kaydedildi.

        Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi

        Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı.

        Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

        REKLAM

        IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesini öngörmüştü.

        Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

        ABD ve AB ekonomilerinin bu yılki büyüme tahminlerinde hafif yukarı yönlü revizyon

        Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye, 2026 yılı için yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldığı belirtildi.

        Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarıldığı kaydedilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildiği aktarıldı.

        Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 0,9 olarak sabit tutulduğu kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 0,9'a indirildiği bildirildi.

        REKLAM

        Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,5 ve gelecek yıl için yüzde 0,8 olarak sabit tutulduğu, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a ve gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2'ye yükseltildiği kaydedildi.

        IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildiği aktarıldı.

        Raporda, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya çıkarıldığı belirtildi.

        Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesi bekleniyor

        Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,8 ve gelecek yıl için yüzde 4,2 olarak korunduğu aktarıldı.

        Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,4'ten yüzde 6,6'ya çıkarıldığı belirtilen raporda, gelecek yıl için yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye indirildiği kaydedildi.

        Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya indirilirken, gelecek yıl için yüzde 1 olarak tutulduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları