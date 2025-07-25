İmparator Marcus Aurelius heykeli, Burdur’da heyecan yarattı

Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına çıkarıldı.

Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirip ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzun süren mücadelesi sonucu ABD'de sergilenen bu eşsiz eser, bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.

Marcus Aurelius heykeli, Türk Hava Yolları'na ait uçakla 19 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.

"TARİHİ BAŞARI"

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iadesini 'tarihi bir başarı' olarak nitelediği heykelin Ankara'da sergileneceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Filozof İmparator'u çok yakında, sürpriz bir sergide Ankaralılarla buluşturacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçen heykelin iadesi, Burdurluları heyecanlandırdı.