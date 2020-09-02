Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

İmparatorlukların tarihi sığınağı: Softa Kalesi

Tarihte birçok imparatorluk tarafından savunma amaçlı kullanılan Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Softa Kalesi, restore çalışmalarıyla turizme kazandırılarak ziyarete açılacak

Softa Kalesi
AA

Antik Çağ'da bir tepe üzerine inşa edilerek birçok imparatorluk ve devletin sığınak olarak kullandığı Mersin'in Bozyazı ilçesinde tarihi Softa Kalesi, restore edilerek turizme kazandırılacak.

AA'nın haberine göre ulaşımının zor olması nedeniyle ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla kale çevresindeki Bozyazı Kaymakamlığının girişimleriyle çalışma başlatıldı.

Kaledibi Mahallesi'ndeki bir tepe üzerinde bulunan Softa Kalesi, ışıklandırma, merdiven ve çevre düzenlemesiyle turizme açılacak.

İlçe merkezinin doğusundaki 140 metre yüksekliğinde bulunan bir tepede yer alan Softa Kalesi, çalışmaların ardından ziyaretçilerle buluşacak.

"HARİKA VE DOYUMSUZ BİR MANZARASI VAR"

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Softa Kalesi'nin yaklaşık 1800 yıllık tarihe sahip olduğunu söyledi.

Kalenin tarihteki birçok imparatorluğa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yalçın, devletlerin bölgeyi 'savunma kalesi' olarak kullandığını ifade etti.

Yalçın, kalenin bölgedeki önemli tarihi yapılar arasında yer aldığını belirterek, "Kalenin tanıtımı ve ziyaretçiye açılması bizim için önem arz ediyor. Hem doğaya zarar vermeyecek hem de tarihi yapısını koruyacak şekilde turizme açmayı istiyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk olarak ışıklandırmak. Ardından belli bir mesafeye kadar ulaşımını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Harika ve doyumsuz bir manzarası var. Bütün Akdeniz Bölgesi'ni ayaklarınızın altında gibi seyretme imkanı veriyor. Amacımız kalemizi korumak, aslına uygun muhafaza etmek. Kalemizi turizme kazandırarak ilçemizin tanıtımına hizmet etmesini planlıyoruz" dedi.

MİMARİSİ TARİHE IŞIK TUTUYOR

Geçmişi Antik Çağ Dönemi'ne uzanan, birçok imparatorluğun savunma amaçlı kullandığı kalenin, tarihteki ismi Sycae olarak biliniyor.

Kalenin güney yamacındaki örnekleri, Anamur ilçesindeki liman şehri Anemurium Antik Kenti mimari biçimine benzetiliyor.

Tarihte iki katlı mezar ve bir sarayın inşa edildiği belirtilen Softa Kalesi'nde duvarları halen ayakta olan yapının cami, kalenin sur duvarlarına yakın inşa edilmiş alanın Geç Roma dönemine ait hamam olduğu değerlendiriliyor.

Kalede Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde kullanılmış olan içleri sıvalı çok sayıda mezarın olduğu tahmin ediliyor.

Geç Roma ve Bizans imparatorlukları tarafından kullandığına dair izler taşıyan, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti komutanlarından Ertokuş Bey tarafından ele geçirilip Kilikya Ermeni Krallığı ve Karamanoğlu Beyliği'ne ev sahipliği yaptıktan sonra 1470'li yıllarda dönemin Osmanlı Devleti vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katıldığı resmi kaynaklara geçen Softa Kalesi, tarihin mimarisini bugüne taşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tavukları sürekli kaçan adam çözümü bunda buldu!
YAŞAMTavukları sürekli kaçınca çözümü bunda buldu!
UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi
YAŞAMUNESCO Listesi'ne alınmıştı... İlgi görüyor
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılıyor... Suyu her mevsim 36 derece! - Haberler
YAŞAMSuyu her mevsim 36 derece!
Süper Loto sonuçlar 1 Eylül 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları
Tuzlu suda bekletti... Gördüklerine inanamadı - Haberler
YAŞAMGidere çorap geçirdi... Bakın ne işe yarıyor!
Hayatımıza bolluk ve bereket geliyor! İşte Dolunay'ın burçlara etkisi
YAŞAMBu Dolunay'da hayatımıza bolluk ve bereket geliyor
Günlük burç yorumları! (2 Eylül 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Mardin'de ortaya çıkarılan sarnıç, Yerebatan'dan daha derin
YAŞAMYerebatan Sarnıcı'ndan daha derin... Mardin'de ortaya ...
Son dakika haberi 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Süper Loto sonucu öğren
YAŞAMSüper Loto çekiliş sonucu öğren
Mersinli gençler 120 euro ile 5 ülke gezdi
YAŞAMMersinli gençler 120 euro ile 5 ülke gezdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X