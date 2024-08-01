İnanılmaz ölüm! Boynuna salıncak ipi dolandı
Kayseri'de feci bir olay yaşandı. Kentte boynuna salıncak ipi dolanan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu R.E.C'nin (11) boynuna, evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken ip dolandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çocuk, yakınlarının durumu bildirmesiyle olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük R.E.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerin ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.