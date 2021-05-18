İnayet ve dirayet ne demek? Birçok kelime olduğu gibi bu kelimelerin de anlamdı TDK yani Türki Dil Kurumu sözlüğünde yer alıyor. Araştıranlar için dirayet ve inayet kelimelerinin anlamlarını TDK'dan sorgulayıp haberimizde derledik. Peki, inayet ne demek? Dirayet ne demek? İşte merak edilen kelimelerin anlamları...

DİRAYET NE DEMEK?

TDK'da dirayet kelimesinin anlamı şu şekilde yer alıyor: Arapça kökenli bir kelime olan dirayet "İnce şeyleri kavrayış" anlamında kullanılıyor.

Örneğin: "Dikkat ve dirayetiyle her işin yolunda yürümesini temin etmişti." - Osman Aysu

İNAYET NE DEMEK

TDK'da inayet kelimesinin anlamı şu şekilde yer alıyor:Arapça kökenli inayet kelimesi "İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf" anlamlarında kullanılıyor.

Örneğin: "Gayret bizden, inayet Allah'tan." - Emine Işınsu