Incheon United - FC Seoul rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Incheon United, 22 Temmuz 2018 Pazar günü FC Seoul takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Incheon United 10 puanla 12. sırada, FC Seoul 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Incheon United son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Seoul son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 342. İddaa'da Incheon United kazanır 2.90, berabere biter 3.10, FC Seoul kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Incheon United son haftadaki Gangwon müsabasında 2-0 yenildi.

FC Seoul ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Incheon United, 14 gol attı ve 17 gol yedi.

FC Seoul, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Seoul 8 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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