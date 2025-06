İnci Manço İlbay, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da 80 yaşında hayatını kaybeden Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İlbay'ın cenazesi, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İnci Manço İlbay, evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İlbay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlbay'ın cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye Manço ailesi ve yakınları katıldı.

"BARIS MANÇO KİTLESİNİN DE BİR İNCİSİYDİ"

Cenaze namazı sonrasında açıklama yapan Batıkan Manço, "Bizim çekirdek ailede kalan son büyüğümüz, halamızdı. Tabii, o hep Ankara'da yaşadığı için Savaş ve Barış Manço'nun küçük kardeşleri, küçük incileri olduğu bilinirdi. Fakat her anma etkinliğimizde Ankara'dan İstanbul'a kadar gelmiştir. Barış Manço vapur etkinliklerinde her zaman bizimle beraber olmuştur. Yani o geniş Barış Manço kitlesi içerisinde onların da bir incisiydi. Hep birlikte, büyük bir topluluk olarak bir kayıp yaşıyoruz şu anda. Ailemizin son yaşayan ansiklopedisiydi diyebilirim. Çok çok eskilere, çok büyük aile büyüklerimize dair anlattığı ve daha duymak istediğimiz çok anısı vardı. Biz hep ona danışıyorduk. Tabii Ankara'da olduğu için bizim anılarımız biraz daha seyrek. Onun torunları çok çok daha büyük bir acıyı yaşıyor. Biz de o acıyı paylaşıyoruz şu anda. Yaşı vardı, 80 yaşına kadar bir ömür sürdü. Çok zor, ağır dönemler geçirdi. Geçen sene oğlunu kaybetti, kuzenimiz Bülent İlbay. Bütün bunları yaşamış, güzellikler yaşatmış, aileyi bir araya toplayan çok çok değerli halamızdı. Işıklar içinde uyusun. Benim gözümde, çok sevdiği abileri amcam, babam, çok sevdiği eşi Can eniştem ve oğlu Bülent kuzenimin yanına ulaştığını düşünerek anıyorum" dedi.