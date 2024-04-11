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        Haberler Televizyon İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 11 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu?

        İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu?

        Her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri bu akşam yayın akışında yer almıyor. Başrollerini Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı dizinin izleyicileri "Bu akşam İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 11 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri 11. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:54
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        İnci Taneleri 11. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin yeni bölümü bu akşam televizyon yayın akışında bulunmuyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...

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        İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Pek çok dizi, Ramazan Bayramı tatili haftası sebebiyle yayınlarına bir hafta ara verdi. 11 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı listesine göre; İnci Taneleri bu akşam ekranlara gelmeyecek. Onun yerine bu akşam saat 20:00'de Şarkılar Bizi Söyler yayınlanacak.

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        İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 11. yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı seyircisi ile buluşacak.

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        11 NİSAN 2024 KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:50 Baht Oyunu

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Camdaki Kız

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        23:45 İnci Taneleri

        02:30 Uyanık Kardeşler

        04:00 Uyanık Kardeşler

        05:00 Bodrum Masalı

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        İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Bu sırada Azem'e verdiği silahın peşine düşen Dilber, silahı bulabilecek mi? Kızının adresini resmi kaynaklardan bulmak için sonuna dek çabalayan Azem, çaresiz kalınca hiç istemediği bir yola başvurur. Nehir'den bir iz bulabilmenin umuduyla yaşayan Azem, ne yapacak? Azem, Nehir'in izini bulduğunu Cihan'a müjdeler. Cihan, ablasının başına gelenleri daha da merak ederken bir de heyecanlanır.

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        Berzan, Azem'e verdiği videoyla Sırat'ın ipini çekmek ister. Ancak Berzan da Cihan'a ulaşır ve Sırat Sıcak'ın hamlesinden bahseder. Berzan köşeye sıkışmış bir durumdadır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye’nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz. Sırat Sıcak, patronuna yaptığı ihanetin ortaya çıkmaması için silahını alarak mekan basar. Ancak, Cihan'ın keseceği racondan haberi yoktur.

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