İNDER Başkanı Keçeli: 2026’da toparlanma mümkün, kentsel dönüşüm en acil gündem

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER), yıl sonu değerlendirmelerini paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, son dönemde yürürlüğe giren düzenlemelerin hem şeffaflığı artırdığını hem de sektörün kurumsal yapısını güçlendirdiğini ifade ederek, “2026 yılı, insan odaklı dönüşüm yılı olacak” dedi.

"100 evden 10'u dar gelirliye yapılsın"

Keçeli, sosyal konut projesine 5 milyonun üzerinde başvuru geldiğini hatırlatarak, “Daha fazlası lazım. Özel sektörün inşa ettiği her 100 evden 10’u dar gelirli için olsun. Devlet bu evleri özel sektörden alsın, ihtiyacı olana uygun fiyatla kiralasın. Dünyada bu sistemin örnekleri var" dedi.

“Kentsel dönüşüm insanların keyfine bırakılamaz”

Kentsel dönüşümün Türkiye’nin en acil gündemi olduğunu vurgulayan Keçeli, milyonlarca konutun risk taşıdığına dikkat çekti:

“Bir bina yıkılıp yeniden yapılabilir; ama mahallenin belleği, ailenin aidiyeti kolayca yeniden inşa edilemez. Dönüşüm teknik olduğu kadar sosyal ve kültürel bir süreçtir.”

İNDER’in güncellediği Müteahhit Seçme Rehberi ve “Kentsel Dönüşüm: 10 Soru 10 Cevap” yayınlarının, hak sahiplerine ve sektör temsilcilerine rehber niteliğinde olduğu belirtildi.

Keçeli, ayrıca İstanbul'da çatı katlarının bağımsız daire olarak kullanılmasına izin veren plan değişikliğinin fizibiliteyi artırarak dönüşümü hızlandıracağını söyledi. Sektörü etkileyen düzenlemeler 2025'in sektöre doğrudan etki eden birçok yeniliğe sahne olduğunu belirten Keçeli, bunları şöyle özetledi: 1+0 dairelerin yeniden yapılabilmesi ile öğrenciler ve tek kişilik haneler için yeni konut seçeneği doğdu. Müteahhit yeterlilik kriterleri güçlendirildi; daha kurumsal ve nitelikli bir yapı için adımlar atıldı. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönem başladı; tüm işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi zorunluluğu geldi. "Bu düzenlemeler hem denetlenebilirliği artırdı hem de kalite standartlarını yukarı taşıdı." dedi. İNDER'in yıl boyunca ekonomik göstergeleri yakından izleyerek sektörün gerçek fotoğrafını ortaya koyan raporlar yayımladığı aktarıldı. Bu analizlerde: Konutun hâlâ Türkiye'de hanehalkının en büyük yatırım kalemi olduğu,