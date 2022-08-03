Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediliyor. Brent petroldeki değişimler ve dünyada yaşanan gelişmelerin ardından hareketli bir grafik izleyen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi sürüyor. İşte 3 Ağustos Çarşamba güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...