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İndirim yapılmayan eş katiline ağır müebbet!

Kayseri'de, boşanma davası açan 15 yıllık eşi Turna Gül Cuntar'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Cuntar (39) bugün görülen ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı

27.11.2018 - 11:20 | Güncelleme: DHA

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi 41'inci Sokak'ta geçtiğimiz 22 Ekim'de bir kadın cinayeti yaşandı. İddiaya göre, Turna Gül Cuntar, Murat Cuntar'a şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ayrıca kasap olan kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Murat Cuntar, olay günü eşinin yaşadığı eve giderek, barışmak istediğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Koca, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak, Turna Gül Cuntar'a ateşledi. Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan koca ise, Sinan Köprüsü üzerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Murat Cuntar tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kocası Murat Cuntar tarafından silahla öldürülen Turna Gül Cuntar.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Murat Cuntar ve avukatı ile öldürülen Turna Gül Cuntar'ın davacı babası ve ağabeyi katıldı. Son sözü sorulan Murat Cuntar, "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. 112 ve 155'i ben aradım. Polislere ben teslim oldum. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti ilk duruşmada davayı karara bağlayarak, Murat Cuntar'ı, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, kocanın cezasında indirim uygulamadı.

 

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