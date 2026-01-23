İndirimli araç kampanyaları sürüyor! Bu ay hangi araba modellerinde indirim var?
Ocak ayıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Bu dönemde 10 farklı otomotiv markası; kredi imkânı, 36 aya kadar uzayan vade seçenekleri ve nakit indirimi ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Söz konusu kampanyalardan yalnızca bireysel alıcılar değil, kurumsal müşteriler de faydalanabiliyor. İşte Ocak 2026 dönemine ait sıfır araç kampanyalarının detayları
31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olan sıfır araç kampanyaları, araç satın almayı planlayan tüketiciler için sürüyor. Bu kapsamda otomobil almak isteyenlere; kredi olanakları, esnek vade alternatifleri ve özel fiyatları içeren farklı finansman çözümleri sunuluyor. İşte güncel otomotiv kampanyaları ile ödeme seçeneklerine ilişkin ayrıntılar
TOGG
- 2026 yılının ilk fırsatları kapsamında Togg, ocak ayına özel kampanyasını başlattı.
- Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında T10X ve T10F modelleri için 400 bin TL’den 1 milyon 900 bin TL’ye kadar uzanan kredi seçenekleri sunuluyor.
- Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2 modeline 600 bin TL kredi için %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 50 bin TL geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor.
- Ocak ayı kampanyası hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları kapsıyor.
- T10X V2 modeli için ise 400 bin TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 33 bin 334 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.
- Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10X ve T10F 4More versiyonlarında 600 bin TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 50 bin TL geri ödemeli imkân bulunuyor.
- Daha yüksek kredi tutarlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için alternatif finansman seçenekleri de sunuluyor.
- T10X ve T10F V2 modellerinde 1 milyon 700 bin TL krediye %2,38 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 68 bin 455 TL geri ödemeli seçenek yer alıyor.
- T10X ve T10F 4More versiyonlarında ise 1 milyon 500 bin TL krediye %2,33 faizli, 36 ay vadeli ve aylık 69 bin 4 TL geri ödemeli finansman imkânı sunuluyor.
- Kurumsal kullanıcılar da Togg’un ocak ayı kampanyasından faydalanabiliyor.
- Kurumsal kullanıcılar, bireysel kullanıcılarla aynı şekilde %0 faizli kampanyalardan yararlanabiliyor.
- Ayrıca T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonlarında kurumsal kullanıcılara özel 1 milyon 900 bin TL krediye %2,72 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 73 bin 212 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.
OPEL
Opel Corsa
Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Astra
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Dizel motor seçeneği mevcut
Opel Frontera Hybrid
150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Frontera Elektrik
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Mokka
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Grandland Hybrid
İşletmelere özel: 400 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Corsa Elektrik
%100 elektrikli
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
GS donanım seviyesi
Combo / Combo Cargo
600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Combo Cargo için nakit indirim seçeneği
Zafira
450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Nakit indirim seçeneği
Vivaro Cargo
Ultimate (5.3 m³): 450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Ultimate XL (6.1 m³): 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Vivaro City Van
600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Nakit indirim seçeneği
Movano
600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Nakit indirim seçeneği
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç alımlarında özel finansman seçenekleri sunuyor.
Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları
C 200 4MATIC AMG ve All-Terrain
3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,70 faiz
GLC 180 AMG
3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,85 faiz
GLC 300 d 4MATIC AMG
4.000.000 TL, 36 ay vade, %2,90 faiz
GLC 180 Coupé AMG
3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,60 faiz
E 180 AMG & Exclusive
4.000.000 TL, 36 ay vade, %2,85 faiz
Yeni CLA 350
Ocak ayına özel fiyat
1 yıl kasko hediyesi
İlk bakım hediyesi
A 200, GLA 200, GLB 200, EQA 250
Ocak ayına özel fiyatlar (detaylar Mercedes-Benz acentelerinde)
Perakende indirimi tercih eden müşteriler kampanyalı kredi faiz oranlarından yararlanamıyor; standart oranlı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kredisi kullanılabiliyor.
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
Vito
1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %1,79 faiz
Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4
500.000 TL, 10 ay vade, %0 faiz
Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %2,59 faiz
Sprinter
1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %1,79 faiz
EQV
1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
eSprinter
1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Mercedes-Benz Certified araçlar
600.000 TL, 5 ay vade, %0 faiz
2024 model EQV araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.
Otomobil ve hafif ticari araç satın alımlarında faiz oranları, kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterebilir.
NISSAN
Nissan Türkiye, 2026 yılının Ocak ayında tüm ürün gamında %0 faizli satın alma koşulları sunuyor.
Kampanyalar; binek ve hafif ticari araçlarda bireysel ve ticari müşterilere yönelik nakit alım indirimleri, %0 faizli kredi seçenekleri ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını kapsıyor.
Nissan Qashqai e-POWER (2. jenerasyon)
150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Nissan Qashqai Mild Hybrid
Designpack (sınırlı sayıda): 2.149.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat
Skypack donanım:
100.000 TL nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium, Platinum Premium 4WD:
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Nissan Juke
Tekna manuel:
Bireysel müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi
240.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi
Tekna DCT:
Bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi
500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi
N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium:
Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi
500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi
Nissan X-Trail Mild Hybrid
100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Yeni Nissan Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi
KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi
Veya 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi
KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Townstar Van EV / Townstar Combi EV
KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
CITROËN
Citroën, 2026 Ocak ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde özel kredi koşulları ve fiyat teklifleri sunuyor.
Citroën Ë-C3 (tamamen elektrikli, 2025 model)
250.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Citroën C4 (benzinli)
2025 model yılı
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Veya 30.000 TL nakit indirim
Citroën C4 X (MAX donanım, 2025 model)
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Veya 30.000 TL nakit indirim
Citroën C3 Aircross
300.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Citroën Ë-C3 Aircross (tamamen elektrikli)
300.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Citroën Berlingo Kombi
600.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Citroën Berlingo Van
500.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi
Citroën Spacetourer
600.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Citroën Jumpy Van (2025 model)
750.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi
Citroën Jumper 3.5T (2025 model)
750.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi
Citroën Ami
270.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
Veya 40.000 TL nakit indirim
CHERY
Chery, Kasım ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyen müşterilere özel cazip satın alma koşulları sunuyor.
Chery’nin tüm SUV modelleri, 5 yıl veya 150.000 km garanti ile sunuluyor.
Chery TIGGO8 PRO MAX
7 kişilik SUV
2025 model yılı
Exceptional donanım
Ticari müşterilere özel: 400.000 TL, 6 ay vade, %0,99 faizli kredi
TIGGO8 PRO MAX modeli Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor.
Chery, Kasım ayı boyunca SUV modellerinde kampanyalar sunmaya devam ediyor.
JEEP
Jeep, ocak ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen müşterilere özel satın alım fırsatları sunuyor.
Mevcut aracını Jeep yetkili satıcılarına getiren müşteriler, Avenger modellerinde takas desteğinden yararlanabiliyor.
Jeep Avenger Elektrik (Summit donanım)
Anahtar teslim bedeli üzerinden 58.000 TL’ye varan takas desteği
Jeep Avenger e-Hybrid (Summit donanım)
36.000 TL’ye varan takas desteği
Jeep Avenger 4xe (Overland donanım)
23.000 TL’ye varan takas desteği
Kampanya ocak ayı boyunca geçerli olup ay sonuna kadar devam ediyor.
PEUGEOT
Binek Otomobiller
PEUGEOT 3008 (48V hibrit)
Sadece tüzel müşterilere özel
700.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz
PEUGEOT E-3008 (Allure donanım, %100 elektrikli)
Sadece tüzel müşterilere özel
700.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz
PEUGEOT 2008
Sadece tüzel müşterilere özel
200.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz
PEUGEOT E-2008 (%100 elektrikli)
Tüzel müşterilere özel
250.000 TL, 12 ay vade, %0,49 faiz
PEUGEOT 5008 GT (48V hibrit)
Sadece tüzel müşterilere özel
1.000.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz
PEUGEOT E-5008 (Allure donanım, %100 elektrikli)
Sadece tüzel müşterilere özel
1.000.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz
PEUGEOT E-208 (%100 elektrikli)
Bireysel müşterilere özel
350.000 TL, 12 ay vade, %0,49 faiz
Hafif Ticari Araçlar
PEUGEOT Rifter
Manuel şanzıman, Allure donanım:
Bireysel müşterilere özel 500.000 TL, 9 ay vade, %0 faiz
Otomatik şanzıman, Allure ve GT donanım:
Bireysel müşterilere özel 700.000 TL, 9 ay vade, %0 faiz
PEUGEOT Partner Van
600.000 TL, 9 ay vade, %0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Expert Van
600.000 TL, 9 ay vade, %0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Expert Traveller
1.000.000 TL, 6 ay vade, %0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
1.000.000 TL, 6 ay vade, %0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Boxer Minibüs
1.000.000 TL, 6 ay vade, %0 faizli ticari kredi
TOYOTA
- Ocak ayına özel kampanya kapsamında Corolla 1.5 benzinli versiyonlarında 400 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.
- Corolla 1.5 Vision Plus MDS versiyonu 1 milyon 650 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Toyota C-HR Hybrid, 2 milyon 90 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlarla tercih edilebiliyor.
- Toyota Professional hafif ticari araç ailesi Ocak ayında avantajlı fiyatlar ve %0 faizli kredi kampanyalarıyla sunuluyor.
- Proace City Cargo modeli 1 milyon 183 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatlara sahip.
- Proace City modeli 1 milyon 544 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Proace Cargo modeli 1 milyon 479 bin TL’den, Proace Verso modeli ise 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip.
- Proace Max Kamyonet 1 milyon 695 bin TL’den, Proace Max modeli ise 1 milyon 625 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor.
- Proace ailesinde tüzel müşteriler modele göre 300 bin TL veya 600 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor.
- Hilux 4x2 modeli 2 milyon 455 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatları ve 1 milyon TL’ye 6 ay %0 faizli kredi avantajı sunuyor.
ALFA ROMEO
Junior Ibrida Speciale
Ay sonuna dek takas desteği
Junior Elettrica
Speciale ve Speciale+ versiyonlarında
115 bin TL’ye varan takas desteği
300.000 TL kredi için 12 ay vade
%0,99 faiz oranı
Junior Ibrida / Junior Elettrica
Ocak ayı boyunca 250 bin TL’ye varan takas desteği
Kredi kampanyası seçeneği
Junior Ibrida
Ibrida, Ibrida Speciale ve Speciale+ versiyonlarında
250 bin TL’ye varan güçlü takas desteği