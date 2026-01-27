TOGG

- 2026 yılının ilk fırsatları kapsamında Togg, ocak ayına özel kampanyasını başlattı.

- Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında T10X ve T10F modelleri için 400 bin TL’den 1 milyon 900 bin TL’ye kadar uzanan kredi seçenekleri sunuluyor.

- Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2 modeline 600 bin TL kredi için %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 50 bin TL geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor.

- Ocak ayı kampanyası hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları kapsıyor.

- T10X V2 modeli için ise 400 bin TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 33 bin 334 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.

- Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10X ve T10F 4More versiyonlarında 600 bin TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 50 bin TL geri ödemeli imkân bulunuyor.