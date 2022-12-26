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Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Arjantinli futbolcularla ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe için soruşturma sürerken FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz bir hamle geldi.

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  • Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

    FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırmaya devam ediyor.
  • Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

    Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, tepki çekmişti.
  • Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

    Soruşturma sürerken Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol, Nusret konusunda Infantino'nun sosyal medyadan takibi bıraktığını yazdı.

     
  • Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

    Solhekol, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "FIFA Başkanı Gianni Infantino şu anda Instagram'da 303 kişiyi takip ediyor. Bunlardan biri Salt Bae idi. Artık değil. Takibi bıraktı." ifadelerini kullandı.
  • Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

    Arjantin'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret ardından Arjantin'in kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz verdi.
  • Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

     

    Kutlamalar devam ederken Messi'nin yanına fotoğraf çekilmek için giden Nusret, Arjantinli yıldızı kolundan çekti ve gitmesine engel olmaya çalıştı. Nusret tüm çabalarının sonunda yıldız futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmeyi başardı.
  • Infantino'dan Nusret hamlesi: Takibi bıraktı

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