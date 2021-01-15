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HaberlerGündem3. SayfaİNFİAL YARATMIŞTI! Son dakika: Gözyaşlarıyla anlatmıştı! Tehdit davası başladı!
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Gözyaşlarıyla anlatmıştı! Tehdit davası başladı!

Antalya'da, sosyal medyada 'Arya' olarak tanınan fenomen Şimal Akalın'ın (18),yaşadığı tacizi gözyaşlarıyla anlatmasının ardından 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla hakkında dava açılan B.I.'nın yargılanmasına başlandı. Akalın, sanığın kendisini fenomen Ares'in ölümüne sebep olmakla suçladığını belirterek, "Mesajlarında bana 'Seni öldürürüm', 'Silahımla, pitbulumla gelirim' diyerek, aileme ve bana ağza alınmayacak küfürler etti" dedi

İNFİAL YARATMIŞTI! Son dakika: Gözyaşlarıyla anlatmıştı! Tehdit davası başladı!
Gözyaşlarıyla anlatmıştı! Tehdit davası başladı!
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DHA

Sosyal medyada 'Arya' olarak tanınan fenomen Şimal Akalın (18),2019 yılının aralık ayında, kendisine mesaj atan ve adının B.I. olduğunu söyleyen kişi tarafından tehdit edilmeye başlandı. Bu durumu sosyal medyadan ağlayarak hayranlarıyla paylaşan Şimal Akalın'a, büyük destek geldi. 'Arya İçin Adalet' başlığı adı altında yapılan paylaşımlar, binlerce kişiye ulaştı.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre Şimal Akalın'ın şikayeti sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, B.I. hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın, B.I. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. B.I., daha önce savcılığa verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"ARES'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BENİ SUÇLADI"

Başka bir suçtan Kayseri'de tutuklu bulunan sanık B.I., cezaevinden SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için ilk duruşmaya katılamadı. Şimal Akalın, annesi ve avukatı salonda hazır bulundu. Şimal Akalın, sanığın kendisine 'hakaret' ve 'tehdit' etmekle kalmayıp 'iftira' suçu işlemeye başladığını öne sürdü. Sanık B.I'nın kendisini, geçen yıl sosyal medya fenomeni 'Ares' takma adlı Şehmuz Özdemir'in ölümüne sebep olmakla suçladığını ifade eden Akalın, "Ares benim 2.5 yıllık arkadaşımdı. Böyle çirkin iftira ancak sahibine yakışır. Ailesiyle de görüşürdüm. Ölümü hepimizi derinden etkiledi. Zaten katilleri de belli" dedi.

"SİLAHIMLA, PİTBULLUM İLE GELİRİM"

Sanığın iki gün süren tehdit ve hakaretlerinin ardından telefonunu engellediğini sözlerine ekleyen Şimal Akalın, "Bu kez bana başka numaralardan mesaj atarak, aramaya başladı. Ayrıca kendisini çevresine 'Hızır Hoca' olarak tanıtıyormuş. Bu kişi benim yakın bir arkadaşımı da böyle kandırmış. Mesajlarında bana 'Seni öldürürüm', 'Silahımla, pitbullumla gelirim' diyerek, aileme ve bana ağza alınmayacak küfürler etti. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

"SANIĞI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Şimal Akalın, sanığı daha önce hiç görmediğini, yolda karşılaşmış olabileceklerini, kendisiyle tanışıklığı olmadığını sözlerine ekledi. Duruşma, sanığın dinlenmesi için ertelendi.

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