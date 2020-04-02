ING Bank kredi erteleme nasıl yapılır?

Koronavirüs tedbir paketleri bankalar tarafından birbiri ardına açıklanmaya devam ederken bunlar arasında ING Bank'ta katıldı. ING Bank yaptığı açıklamada kredi borç ertelemesi ve kredi kartı borcu için 3 ay erteleme yapacağını duyurdu. ING Bank Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu? ING Bank Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi? ING Bank Kredilerini Ne Zamana Kadar Erteledi?

ING BANK KREDİ ERTELEMESİ YAPIYOR MU?



ING Bank da Koronavirüs salgınından etkilenen müşterilerini bu zor süreçte desteklemek adına üzerlerine düşeni yapacaklarını açıkladı. Koronavirüs salgını, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede bireyler ve toplum üzerinde geniş çaplı bir etki göstermeye hızla devam ediyor. Buna istinaden İNG Bank müşterilerinin beklenmedik finansal sıkıntılarla karşılaşmış olabileceklerini düşünerek müşterilerinin ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bir takım uygulamaları da devreye soktuklarını ifade etti.

ING BANK KREDİLERİNE NE ZAMAN KADAR ERTELEDİ?



Koronavirüs salgını ile olumsuz etkilenen bankamızın bireysel müşterilerine ihtiyaç, taşıt, konut kredisi taksitleri ve kredi kartı ekstre ödemeleri için 3 ay erteleme imkanı sunuyoruz.

ING BANK ALACAKLARINI HANGİ ŞARTLARDA ERTELEDİ?

• 30 Nisan 2020 tarihine kadar erteleme talebinde bulunan müşterilerimizin kredilerine yönelik taksit ödemeleri, 3 ay ertelenecektir. Örnek verilecek olursa, 15 Nisan tarihli taksitin, 15 Temmuz tarihinde ödenmesi beklenir. Kredi süresi, aylık taksitin aynı seviyede korunması için bu doğrultuda süre uzatılır.

• Ötelenmiş ödemelerden kaynaklanan ek faiz, yeni plandaki ilk taksit ödemesine yansıtılacak ve ödeme planı yenilendiğinden dolayı, diğer taksit tutarlarınız da buna göre güncellenecektir.

ING BANK KREDİ KARTI ERTELEME DETAYLARI NELERDİR?



• Kredi öteleme işleminizi ING Mobil ve İnternet Şubesi'nden gerçekleştirebileceksiniz.

• Kredi öteleme işleminizi hesap kesim tarihiniz ile son ödeme tarihiniz arasında gerçekleştirebilirsiniz.

• Dilerseniz erteleme yapmak istediğiniz ekstreye dair kısmi ödeme yaparak, kalan ekstre borcunuzu erteleyebilirsiniz. Erteleme işleminizi bu ödemenin ardından, kalan tutar 50 TL ve üzeri ise gerçekleştirebilirsiniz. Ekstre erteleme için herhangi bir üst limit sınırı bulunmamaktadır.

• 2 ve üzeri dönem gecikmeniz bulunuyorsa ekstre erteleme işlemi yerine farklı seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

• Erteleme yapmak istediğiniz her bir ekstreniz için hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında ilgili kanallardan talepte bulunmanız gerekir.

• Aylık %1,25 faiz oranı ile ekstrenizi erteleyebilirsiniz. Bu faiz oranına ek olarak, BSMV ve KKDF uygulanır ve oluşan faiz tutarı da kredi kartınıza ertelenen hesap özetinde yansıtılır.

• Ertelenen ekstrenizin tarihi geldiği zaman, ekstrenizde o dönemki ekstre borcunuza, ötelediğiniz ekstre tutarı ve ekstre öteleme faizi de eklenecektir.

• Ekstre erteleme işleminin iptal özelliği bulunmadığını da bilmelisiniz.

ING BANK KREDİ BORCU ERTELEME BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?



Borç ertelemesi için başvuru yapmak isteyen kişiler için ING mobil uygulamasına giriş yapılması yeterli olacak. Yani şubeye gitme zorunluluğu bulunmayacak. ING internet şubesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ödemeler bölümünden kredi ödemeleri sekmesini açıp erteleme talebini işaretlemeniz durumunda hafta içerisinde mesai saatlerinde ING Bank müşteri temsilcisi sizi arayarak başvuru işleminizi onaylayacaktır