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Pınar Abay, ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak atandı

ING Grubu üst yönetimindeki yeni yapılanmayla birlikte, ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren mevcutta yer alan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’a ek olarak Avustralya, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye’den de sorumlu olacak. Buna ek olarak ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanlığı görevini üstlenecek

ING Grubu'nda üst düzey yeni atamalar
HABERTURK.COM

ING Grubu Global İcra Kurulu’nda yeni yapılanma ve buna bağlı atamalar açıklandı. Buna göre, ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği görevine ek olarak Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak atandı.

Yeni yapılanmada Abay, mevcut bölgesinde yer alan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’a ek olarak Avustralya, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye’de de tüm segmentlerden sorumlu olacak. Abay, buna ek olarak global perakende bankacılık faaliyetlerine liderlik edecek. Şu anda ING Grubu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı olan Aris Bogdaneris ise, 15 Mayıs 2023 itibarıyla ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği’nden ve 1 Ağustos 2023 itibariyle de ING Grubu’ndan ayrılacak.

'YAPILAN ÇALIŞMALARI DAHA DA İLERİ TAŞIYARAK GERÇEK BİR FARK YARATACAĞIZ'

Atama ile ilgili değerlendirmelerini aktaran ING Grubu CEO'su Steven van Rijswijk, “Müşterilerimize üstün bir deneyim sunmak, stratejimizin merkezinde yer alıyor. Tüm Perakende Bankacılık pazarlarımızdaki liderlik rollerini bir araya getirmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerde tutarlılığı, ölçeklenebilirliği ve verimliliği daha da geliştirmek adına önemli bir adım. Pınar Abay ve Aris Bogdaneris’in ekipleri son yıllarda yakın iş birliği içinde çalışıyordu; bu nedenle şimdiye kadar yapılan çalışmaları daha da ileriye taşıyarak kişisel, kolay, ilgili ve anında hizmet bekleyen müşterilerimiz için gerçek bir fark yaratabileceğimize inanıyorum” yorumunda bulundu.

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, “Fark yaratan markamız, üstün müşteri deneyimimiz ve lider dijital teknolojimiz ile dünya genelinde 37 milyondan fazla müşterimize hizmet verdiğimiz perakende bankacılık faaliyetlerimizi daha da genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu vesileyle ayrıca, Aris'e perakende bankacılık alanında oluşturduğu güçlü temel ve yetenekli organizasyon için teşekkür ediyorum” dedi.

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