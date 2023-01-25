Gizemli tablonun sırrını çözmek için yapay zeka kullandılar

İngiltere merkezli Nottingham ve Bradford Üniversitesi’nden akademisyenler, Brecy Tondo adlı tablodaki iki yüzü, yapay zekalı yüz tanıma teknolojisiyle Rafael’in Sistine Madonna eserindeki yüzlerle karşılaştırdı.

Yapılan inceleme sonuçlarını basın açıklamasıyla duyuran akademisyenler, iki eserdeki yüzlerin aynı olduğunu vurgulayarak “Bu, iki tablonun aynı sanatçı tarafından yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir” açıklamasını yaptı.

Brecy Tondo üzerinde pigment analizi de yapan akademisyenler, “Tablonun özelliklerinin tipik Rönesans çalışmalarına özgü olduğu ve bu nedenle daha sonraki (bir zamanda yapılan) kopya olma ihtimalinin çok düşük olduğu düşünülmektedir” dedi.