İngiliz Bakanın İsrail'deki panik anı!

İsrail'deki İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, siren seslerini duyunca sığınağa koştu İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Hamas saldırıları sonrası bölgede siren seslerini duyması üzerine sığınağa koştu

Hamas saldırıları karşısında İngiltere’nin desteğini göstermek amacıyla İsrail’i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, korku dolu anlar yaşadı. Cleverly’i güneydeki Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile yanındakilerle birlikte sığınağa koştu.

Sirenlerin Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına attığı roketler nedeniyle devreye girerken, saldırıda Bakan Cleverly ve yanındaki etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadı.

Cleverly olaydan önce yaptığı açıklamada, "İngiltere’nin İsrail halkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu göstermek için bugün İsrail'de bulunuyorum" demişti.