Yazıda Rusya ve Çin'in daha geniş çaplı bir çatışmaya hazırlandığı ancak Britanya'nın buna hazır olmadığı da ifade edildi.

Polonya gibi müttefiklerin bazılarının daha önce görülmemiş bir hızla karada yeniden silahlandığı ve en kötü ihtimal gerçekleşirse, Avrupa topraklarını savunmaya hazır olacakları ancak NATO ittifakının denizde tehlikeli bir şekilde açıkta kalmaya devam ettiği de yazıda ifade edildi.