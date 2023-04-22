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İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

İngiliz parlamento üyesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İngiltere'nin altyapılarını hedef alarak 'tek bir kurşun bile atmadan' ülkeyi durma noktasına getirebileceğini yazdı.

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  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni hedefinin Avrupa ülkeleri ve İngiltere olduğunu yazdı.
  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    Birleşik Krallık Parlamentosu üyeli Bob Seely konuya ilişkin The Telegraph'a bir yazı yazdı.

    Seely yazısında Rus casus gemilerinin Britanya kıyılarındaki rüzgar santralleri ve önemli sualtı yolların haritasını çıkardığını vurguladı.
  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    Seely'e göre Rusya'nın bunu yapmasının tek bir nedeni olabilir: Batı ile tam ölçekli bir savaş durumunda İngiltere ve Avrupa'nın kritik altyapısını nasıl sabote edeceklerini öğrenmek.
  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    Yazıda Rusya ve Çin'in daha geniş çaplı bir çatışmaya hazırlandığı ancak Britanya'nın buna hazır olmadığı da ifade edildi.

     

    Polonya gibi müttefiklerin bazılarının daha önce görülmemiş bir hızla karada yeniden silahlandığı ve en kötü ihtimal gerçekleşirse, Avrupa topraklarını savunmaya hazır olacakları ancak NATO ittifakının denizde tehlikeli bir şekilde açıkta kalmaya devam ettiği de yazıda ifade edildi.
  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    Yazıya göre Rusya Avrupa'nın zayıf noktalarını araştırıyor. Gıdanın yanı sıra, modern toplumun günlük kritik gereksinimlerinden olan enerji ve iletişim de Rusya'nın hedefinde.

     

     
  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    Seely, 5 enterkonnektörün İngiltere ve Avrupa'ya elektrik sağladığını ve toplamda yaklaşık 70 adet  iletişim kablosu olduğunu ancak derin deniz sabotaj operasyonunun tek bir kurşun bile atılmadan ülkeyi durma noktasına getirebileceğini yazdı.  

    Seely, "Putin yirmi yıldır konvansiyonel olmayan savaş için zemin hazırladı. Putin, Kremlin'in amaçlarına hizmet etmek üzere devlet gücünün askeri ve askeri olmayan araçlarını kusursuz bir bütün halinde birleştirmek istiyor. Bu, kültürden siber teknolojiye ve konvansiyonel çatışmaya kadar her şeyin kullanıldığı bir topyekûn savaş biçimi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkanı'na göre "savaşın kuralları da değişiyor" dedi.
  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    Birleşik Krallık ya da NATO'nun siber saldırılar düzenleyen ve yakıt depolarında fiziksel hasar ya da tahribata yol açan gruplara nasıl karşılık vereceğinin meçhul olduğu da belirtildi. 
  • İngiliz basınından iddia: Putin'in yeni hedefi İngiltere mi?

    Seely, The Telegraph'ın sualtı haritalama haberinin bir sonucu olarak, ülkenin sualtı kablo koruma kabiliyetlerini, denizaltı kablo koruma platformunun ne zaman tam olarak faaliyete geçeceğine yönelik bir soru önergesi verdi.

    Henüz bir cevap ise alınmadı.

* Haberin görseli Associated Press'ten ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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