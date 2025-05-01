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        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiliz boksörün darp ettiği taksici konuştu: Gözlerimi oymaya çalıştı | HABERLER | Son dakika haberleri

        İngiliz boksörün darp ettiği taksici konuştu: Gözlerimi oymaya çalıştı!

        İstanbul'da, 56 yaşındaki taksi şoförü Kadir Biçer, aracına aldığı İngiliz yolcu tarafından feci biçimde darp edilip bayılmıştı. Yaşadığı dehşeti anlatan Biçer, "Öncesinde bir tartışmamız olmadı. Bu adamla ilgili hiçbir şey olmadı. Isırmaya, öpmeye başladı. Parmaklarını gözüme sokmaya, yırtmaya çalıştı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:22
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        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
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        İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran olay, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi.

        BEYOĞLU'NA DOĞRU YOLA ÇIKTI

        Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olan İngiliz yolcu R.K'yi alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

        BAYGIN HALDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre iki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darp edilmiş ve baygın halde buldu.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI

        Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı İngiliz R.K. tarafından darp edildiğini belirledi.

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        İNGİLİZ BOKSÖR TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Taksi içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde arka koltukta oturan İngiliz boksörün taksi şoförüne saldırdığı görülüyor. Daha sonra R.K. araçtan indikten sonra da Biçer'i darp ediyor.

        "GÖZLERİMİ OYMAYA ÇALIŞTI"

        Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından özel odaya alınan taksi şoförü Kadir Biçer yaşananlarla ilgili konuştu. Biçer, "Adam arabaya bindi. Taksim'de bir adres söyledi oraya gidiyorduk. Kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Ellerini gözüme sokmaya başladı, ısırmaya öpmeye başladı. 'Ben boksörüm' dedi.

        "DAHA SONRA BAYILDIM"

        Niye böyle hareketler yaptığını sordum. Gözlerimi yırtmaya çalıştı. Ben İngilizce bilmiyorum o Türkçe bilmiyor ne olduğunu anlamadım.

        Soluğu yerde aldık ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bayıldım. Öncesinde bir tartışmamız olmadı. Bir yolcu seni rahatsız ettiyse indirirsin arabadan. Bu adamla ilgili hiçbir şey olmadı. Elini gözüme sokmaya çalıştı. Ellerimi de ısırdı" dedi.

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