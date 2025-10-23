İngiliz çay devi Ahmad Tea Türkiye'de büyümeyi hedefliyor

1986 yılında kurulan ve global bir marka olarak, bugün 90’dan fazla ülkede faliyet gösteren Ahmad Tea, Nielsen 2024 verilerine göre Türkiye çay pazarındaki payı yüzde 0,3’e ulaştı. 2023’e kıyasla yüzde 102 değer ve yüzde 94 hacim artışıyla büyüme gerçekleştirdi. Şirket, bu büyümeyi uzun vadede desteklemek amacıyla Türkiye’de fabrika yatırımı seçeneklerini değerlendiriyor.

"MARKANIN EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARLARINDAN BİRİ OLACAK"

Türkiye’deki ilk basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Ahmad Tea Direktörü Mostafa Afshar, Türkiye’deki güçlü çay kültürünün Ahmad Tea’nin değerleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu belirterek, "Buradaki hedefimiz, markamızı sadece bir çay markası olarak değil, kalite ve özenin sembolü olarak konumlandırmak. Türk tüketicisinin rafine damak zevki ve çaya olan tutkusu, bizim için ilham verici. Premium karışımlarımız ve lezzet tutkumuzla Türkiye’de uzun soluklu bir hikâye yazmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yılda, Türkiye’nin en güçlü büyüme pazarlarımızdan biri olmasını öngörüyoruz” dedi.

REKLAM

Ahmad Tea Global Pazarlama Direktörü Tracey Wakelin ise Türkiye’nin markaları için sunduğu potansiyele dikkat çekerek şunları söyledi: