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İngiliz turist Neil James Mercer, organlarıyla 3 hastaya can oldu

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İngiliz turist Neil James Mercer'in bağışlanan organları, 3 hastaya can oldu. İngiliz turistin karaciğeri AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Kahraman'a (70), bir böbreği aynı hastanede tedavisi süren kronik böbrek hastası Hilal Yılmaz'a (32) nakledildi. Mercer'in diğer böbreği ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hastaya takıldı. Neil James Mercer'in bağışlanan kalbi ise rahatsızlığı nedeniyle kullanılmadı

05.08.2018 - 10:05 | Güncelleme: DHA

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İngiliz turist Neil James Mercer'in (40) bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi.

DHA'nın haberine göre; Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi'nde ailesiyle tatil yapan İngiliz turist Neil James Mercer, 26 Temmuz'da yüzmek için denize girdi. İskeleden atladığı sırada boyun travması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Mercer, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülüp yoğun bakıma alınan Mercer'in 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin organları bağışlamak istediğini belirtmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakil Koordinatörleri işlemler için hastaneye gitti. Ailesi, Mercer'in kalp, karaciğer ve böbreklerini bağışladığını açıkladı. İşlemlerin ardından AÜ Hastanesi'nden uzman bir ekip bağışlanan organları ameliyatla aldı.

3 HASTAYA HAYAT VERDİ

İngiliz turistin karaciğeri AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Kahraman'a (70), bir böbreği aynı hastanede tedavisi süren kronik böbrek hastası Hilal Yılmaz'a (32) nakledildi. Mercer'in diğer böbreği ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hastaya takıldı. Neil James Mercer'in bağışlanan kalbi ise rahatsızlığı nedeniyle kullanılmadı.

'HASTALARIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

AÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, ailenin organları bağışlamasının çok onurlu bir davranış olduğunu söyledi. İngiliz Mercer'in beyin ölümün                 ün gerçekleşmesi üzerine ailesinin organları bağışlamak istediğini belirten Bilal, "Ekiplerimiz harekete geçerek işlemleri tamamladı. Karaciğer ve böbrekler 1 Ağustos'ta başarılı şekilde 3 hastaya nakledildi. Hastaların sağlık durumları gayet iyi" dedi.

Neil James Mercer'in cenazesi, işlemlerin ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla toprağa verilmek üzere Londra'ya gönderildi.


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