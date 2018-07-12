Rusya'daki Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan'a 2-1 kaybedip 1966'dan sonra ilk kez finale yükselme şansını yitiren İngiltere'de taraftarlar karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a öfkeli... Yenilginin faturasını Çakır'a kesen İngilizler, deneyimli hakemin kararlarında önyargılı olduğunu ifade edip FIFA'ya soruşturma başlatması için çağrıda bulundu. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla tutumunu 'utanç verici' olarak değerlendirdikleri Çakır'ın, spora zarar verip gözden düşürdüğü gerekçesiyle yargılanmasını istedi.



NANİ'NİN KIRMIZI KARTI HATIRLATILDI

İngilizler arasında özellikle Manchester United taraftarları, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında Alvaro Arbeloa ile mücadelesinde kırmızı kart gören Nani'yi hatırlattılar. 41 yaşındaki hakemin Hırvatistan mücadelesi boyunca adil davranmadığını iddia ettiler.

PERİSİC'İN GOLÜ ÇILDIRTTI!

Çakır'ın Verdiği ve vermediği faul kararlarına tepki gösteren Taraftarlar, Hırvatistan'ın 68. dakikada skoru 1-1'e getiren golü atan İvan Perisic'in golünün iptal edilmesi gerektiği düşüncesini savundu. Cüneyt Çakır'ın, Ivan Perisic'in golünde ayak, kafa hizasına kalkmış olmasına rağmen golü verdiği ifade edildi.