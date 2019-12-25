Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 3-1 yenerken Ozan Tufan sahanın en iyisiydi. 24 yaşındaki futbolcu, çalışkan bir görüntü çizerken, uzaktan yaptığı vuruşla Karius’u avladı ve galibiyete imzasını attı. Emre Belözoğlu’nun yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan Ozan, attığı gol ve oynadığı futbolla parmak ısırttı. Ozan Tufan’ın bu performansı Fenerbahçe taraftarını da memnun ederken, futbolcunun mukavelesiyle ilgili sıkıntı da yeniden akıllara geldi.

Derbide Ozan Tufan’ı İngiltere’nin köklü takımlarından Leicester City ve Crystal Palace’ın scout ekipleri izledi. Fenerbahçe, 30 Haziran 2020’de sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan’ın mukavelesini henüz yenilemedi. İngiliz basını, iki kulübün Ozan’ın sezon sonunda boşa çıkacak olmasına rağmen 7 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Eğer Fenerbahçe, Ozan’ın mukavelesini yenilemezse sezon sonunda onu bedelsiz olarak kaçırabilir.