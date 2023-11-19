İngilizlerin gerçekten kötü dişleri mi var? Bu kavram nereden geliyor?

İngilizler tarihte aşırı şeker tüketimiyle biliniyor. O zamanlar şeker, lüks bir gıdaydı ve bu yüzden birçok soylunun aşırı şeker tüketimi nedeniyle dişleri çürüktü.

Bu zamana kadar birçok filmde İngilizler'in kötü dişlere sahip olduğuna dair gönderme ve şakalar duymuşsunuzdur. Peki, İngilizler gerçekten kötü dişlere mi sahip?

Başka bir örnek olarak; George Washington 1789'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olarak göreve başladığında, ağzında yalnızca bir dişi kalmıştı.

Şu anda bildiğimiz güzel diş anlayışının 18. yüzyılın Fransa'sında ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı düşünülüyor. Örneğin, bu yüzyılda ölü bir kişinin ağzından alınan diş, soylu bir kişiye takılmaya çalışıyordu.

3 Şurada Paylaş!









New York'lu bir diş hekimi ve bağımsızlık savaşında eski bir asker olan Dr. John Greenwood, temin ettiği insan dişlerini bir arada tutmak için altın tel yaylar ve pirinç vidalar kullanarak su aygırı fildişinden bir dizi takma diş yaptı.

O yıllarda tüm dünyada kendini gösteren 'güzel diş' kaygısı zamanla yeni bir sağlık alanının da ortaya çıkmasını sağladı.