Son karşılaşmalar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri, 71'inci dakikada Luke Shaw, 75'inci dakikada Mason Mount ve 83'üncü dakikada penaltıdan Harry Kane'den gelirken; Almanya'nın gollerini ise 52'nci dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 67 ile 87'nci dakikalarda Kai Havertz kaydetti.
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
- A Ligi
3. Grup:
İngiltere-Almanya: 3-3
Macaristan-İtalya: 0-2
- B Ligi
3. Grup:
Karadağ-Finlandiya: 0-2
Romanya-Bosna Hersek: 4-1
- C Ligi
4. Grup:
Kuzey Makedonya-Bulgaristan: 0-1
Cebelitarık-Gürcistan: 1-2
- D Ligi
2. Grup:
San Marino-Estonya: 0-4
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