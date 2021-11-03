Johnson: COP26'da biraz ilerleme kaydedildi 0:00 / 0:00

AA

Johnson, konferans kapsamında gerçekleştirilen liderler zirvesinin ardından yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadele için şimdiye kadarki en büyük fon taahhütlerinde bulunulduğunu ifade etti.

Hindistan dahil dünyanın yüzde 90'ının net sıfır karbon emisyonuna imza attığını kaydeden Johnson, "Net sıfıra daha erken ulaşmak için dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Boş yere umutlanmaya karşı dikkatli olmalıyız. Daha gidecek çok uzun bir yolumuz var. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyim." dedi.

İki günlük görüşmelerden sonra, "biraz ilerleme kaydedildiğine" işaret eden Johnson, emisyon hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye milyarlarca dolar tahsis edildiğini vurguladı.

İngiliz Başbakan, iklim değişikliğinde "kıyamet senaryosundaki saatin hala işlediğini" belirterek, "Şimdi bir bomba imha ekibimiz var ve bazı telleri kesmeye başlıyorlar, umarım doğru telleri kesiyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Londra'ya geri dönen Johnson, "Dünya liderleri ayrılıyor olabilir ancak dünyanın gözü müzakerecilerimizde olacak." diye konuştu.

COP26

AA'nın haberine göre; 200 ülkeden yaklaşık 25 bin delegenin katıldığı COP26'da, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor. 2 hafta sürecek müzakereler neticesinde alınacak kararlar bağlayıcı olacak.

Konferansta 1-2 Kasım'da yapılan liderler zirvesinde, devlet ve hükümet başkanları iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili taahhütlerini ve beklentilerini açıklamıştı.

Mevcut durumda küresel sıcaklıkların 2,7 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerektiğini belirtiyor.