İngiltere'de aktivistler, Kral Charles'ın 3 kuzusunu çaldı

HABERTURK.COM

Üzerinde 'animal rising' yazan pembe süveterler giyen üç kadın aktivist, hayvanları kucaklarına alarak o anları filme aldı.

Aktivistler hayvanları kesilmekten kurtardıklarını söyleyerek, onları Kral'ın malikanesinden kurtardıktan sonra minibüsle götürdü.

The Mirror'da yer alan habere göre; Sarah Foy, Rosa Sharkey ve Rose Patterson adlı 3 kadın eylem kapsamında kuzuları çaldıkları için gözaltına alındı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Foy, "Hayvanlar da insanlar gibi hayatlarını güvenli bir şekilde, sömürülmeden yaşamak istiyor. Ama Sandringham'da veya gıda sistemimizde durum böyle değil" dedi.

* Haberin görselleri Animal Rising'in Twitter sayfasından servis edilmiştir.