İngiltere'de Brexit Bakanı Lord Frost istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı Lord Frost, hükümetin 'aldığı yön ile ilgili kaygıları olduğu için' istifa etti.

Brexit müzakerelerini yürüten Frost, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektupta koronavirüs yüzünden daha fazla kısıtlama getirmemesi yönünde telkinde bulundu.

Frost mektubunda artık Brexit'in garantiye alınmış olması dolayısıyla istifa edebileceğini belirterek Brexit sürecinde Johnson'ın yürüttüğü liderliği övdü.

Ancak bundan sonrası için ülkenin gideceği yön konusunda şüpheleri olduğunu aktardı.

Frost, hükümetin Covid ile ilgili aldığı kararlar konusunda endişelendiğini vurgulayarak ülkenin Covid ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

Johnson ise yanıtında eleştirilere değinmeyerek, Frost'un 'ülke ve hükümet için gerçekleştirdiği tarihi hizmeti' övdü.

İstifa haberini ilk duyuran basın kurumu olan The Mail on Sunday, Frost'un devreye alınması planlanan koronavirüs önlemlerine karşı çıktığı için istifasını bir hafta önce verdiğini kaydetti.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'a göre Frost'un istifası 'hükümetin tamamen bir kaos içinde olduğunu' gösteriyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Frost'un olağanüstü bir kamu hizmeti ortaya koyduğunu söyleyerek 'prensipleri dolayısıyla istifa ettiğini, bu yüzden saygı duymak gerektiğini' belirtti.

Covid önlemleri ve seçim yüzünden ağır darbe

Bu haftanın başında yeni koronavirüs önlemlerinin devreye girmesi için yapılan oylamaya Muhafazakar Parti'den 100'e yakın milletvekili destek vermemişti.

Oylama, Muhafazakar Parti'de Johnson'a yönelik "en büyük isyan" olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de Cumartesi günü 90 bin 418 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu vakaların 10 bini Omicron varyantı.

Bakanlar Cumartesi günü koronavirüs rakamlarıyla ilgili bilgilendirildi.

Diğer yandan İngiltere'nin North Shropshire bölgesinde Perşembe günü yapılan ara seçimi Liberal Demokratların kazanmasıyla Muhafazakar Parti 200 yıllık kalesini kaybetmişti.

Son haftalarda hükümet mensuplarının geçen yıl pandemi kurallarını ihlal ettiği iddiaları, ardından da Covid politikaları konusunda partisinde çıkan isyanla yıpranan Johnson bu yenilgiyle de önemli bir darbe almıştı.

Brexit görüşmelerini kim yürütecek?

Bazı Muhafazakar milletvekilleri, bu istifanın Johnson'a bir uyarı olması gerektiği görüşünde.

Frost en son olarak Brexit müzakereleri kapsamında AB ile Kuzey İrlanda protokolünün görüşmelerini yürüttü.

İş dünyasından bazı temsilciler bu protokolü Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında yapılacak ticareti zorlaştıracağı gerekçesiyle eleştirmişti.

Muhafazakar Parti milletvekilleri Frost'un istifasından ötürü duydukları üzüntüyü dile getirirken muhalefetten İşçi Partisi Milletvekili Simon Hoare, Frost'un 'siyaset yapmaya uygun olmadığını' söyledi.

BBC'nin Brüksel temsilcisi Jess Parker ise AB cephesinde Frost'un çok da özlenmeyeceği görüşünü dile getiriyor.

Bundan sonra Brexit görüşmelerini kimin yürüteceğinin ve Kuzey İrlanda protokolü konusunda hükümetin pozisyonun ne olduğunun belirsizliğini koruduğunu ekledi.