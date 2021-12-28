İngiltere'de çoğunluk Brexit'in kötü gittiğini düşünüyor 0:00 / 0:00

AA

İngiltere'de yapılan bir anket, her 10 seçmenden 6'sının Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiği görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Opinium araştırma şirketi, İngiltere'nin resmi olarak Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının birinci yıl dönümünde The Observer gazetesi için 21-23 Aralık'ta 1904 seçmenin katıldığı anket yaptı.

Buna göre, 2016'da Birlik'ten ayrılma yanlısı oy verenlerin yüzde 42'si, Brexit'in şu ana kadar nasıl sonuçlandığı konusunda "olumsuz" görüş bildirdi.

Öte yandan, Brexit destekçilerinin yüzde 26'sı sürecin beklediklerinden daha kötü gittiğini söylerken, yüzde 16'sı da zaten kötü gitmesini beklediklerini ve haklı çıktıkları görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 61'i Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiğini belirtirken, tüm seçmenin sadece yüzde 14'ü Brexit'in beklenenden daha iyi gittiği değerlendirmesinde bulundu.

İngilizlerin yüzde 52'si Brexit'in, fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 50'si İngiliz şirketlerinin AB'den mal ithal etme kabiliyeti ve yüzde 42'si de bir bütün olarak ekonomi üzerinde kötü etkisi olduğunu düşünüyor.

AYRILMA YANLILAR, "ESKİYE KIYASLA DAHA KARARSIZ"

Opinium araştırma şirketinden Adam Drummond, ankete ilişkin The Guardian'a yaptığı değerlendirmede, ayrılma yanlılarının artık "Brexit'in faydaları konusunda eskiye kıyasla daha kararsız" olmalarının şaşırtıcılığına dikkati çekti.

Drummond, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gördüğümüz şey, ayrılma yanlılarından önemli bir azınlığın, işlerin kötü ya da en azından beklediklerinden daha kötü gittiğini söylemesi. Kalma yanlılarının yüzde 59'u 'Kötü gitmesini bekliyordum ve öyle de oldu.' derken, ayrılma yanlılarının sadece yüzde 17'si 'İyi gitmesini bekliyordum ve öyle de olduğunu düşünüyorum.' dedi."

AB'de kalmak isteyenlerin sadece yüzde 7'sinin Brexit'in beklenenden daha iyi gittiğini düşündüğünü söyleyen Drummond, Brexit yanlılarının yüzde 26'sının ise beklenenden daha kötüye gittiği görüşünü paylaştığını bildirdi.

BREXIT BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

İngiltere'nin Brexit Bakanı Lord David Frost, AB ile ilişkilerin "uzun vadeli" olduğu gerekçesiyle 19 Aralık'ta istifa etmişti.

Frost, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği mektupta 2,5 yıl boyunca AB ile müzakerelere liderlik ettiğine dikkati çekmiş, bu süre zarfında İngiltere'ye ülke olarak özgürlüğünü ve bağımsızlığını geri kazandırdıklarını ve Birlik'le yeni ilişki kurma sürecini başlattıklarını belirtmişti.

Brexit'in artık sağlandığına işaret eden Frost, hükümetin önündeki zorluğun ise AB'den ayrılığın getirdiği fırsatlardan yararlanma konusu olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık, AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı. Taraflar 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçiş süreci uygulamış, bu sürede Birleşik Krallık AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürmüştü.