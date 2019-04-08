İngiltere'deki Parlamento Ofisi'ndeki dişi kedi Evie farelerle, erkek kedilerden daha iyi mücadele edince sosyal medyada "Neden bakanlıklarda daha başarısız oldukları halde erkek kediler var?" diye tartışma çıktı. Evie, 'Eşitlik Bakanlığı'na atanarak terfi etti.

Bürodan sorumlu olan uluslararası kalkınma bakanı Penny Mordaunt, yıl başında büroda işe başlayan Evie'nin fotoğrafını Twitter'da paylaşarak sevimli kedinin eşitlik adına yapılacak çalışmaların yüzü olacağını duyurdu.

Başkent Londra'da başbakanın ofis ve evinin olduğu Downing Sokağı'nda yaşayan Larry'nin 245 bin ve dışişleri bakanlığının kedisi Palmerston'un ise 81 bin 300, Evie'nin ise 35 bin 700 Twitter takipçisi var. Ülke tarihinde özellikle başbakanlık ofisi çalışanı olan kediler büyük üne sahip.