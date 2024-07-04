Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Diğer İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor

        İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor

        İngiltere'de seçmenler, 1945 yılından bu yana ilk kez Temmuz ayında yapılan genel seçimde bugün oy kullanacak. BBC'nin seçim yayını ekibi, İngiltere'de yeni döneme ilişkin birçok soruya yanıt verecek sonuçların Cuma günü sabahın ilk saatleriyle belli olmaya başlayacağını öngörüyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.07.2024 - 06:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İngiltere'de oy verme işlemiReuters

        İngiltere’de seçmenler, 1945 yılından bu yana ilk kez Temmuz ayında yapılan genel seçimde bugün oy kullanacak.

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz tarihi için erken seçim kararı almıştı.

        Saat sabah 07.00’da başlayacak oy verme işlemi, akşam 10.00’a kadar sürecek.

        BBC’nin seçim yayını ekibi, İngiltere’de yeni döneme ilişkin birçok soruya yanıt verecek sonuçların Cuma günü sabahın ilk saatleriyle belli olmaya başlayacağını öngörüyor.

        14 senedir muhalefette olan İşçi Partisi, iktidar çoğunluğunu elde edebilecek mi?

        Hayat pahalılığı ve siyasi skandallar ile 2019 seçimlerinden bu yana büyük kan kaybı yaşayan Muhafazakar Parti’ye seçmenler nasıl bir not verecek?

        Bu iki sorunun yanında, kampanyanın son düzlüğünde ivme yakalayan sağcı Reform UK partisinin seçim performansı da merakla bekleniyor.

        326 sandalye elde eden parti, iktidar çoğunluğunu elde etmiş olacak.

        İngiltere'de seçimler nasıl yapılıyor?

        İngiltere'de seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019'da yapılmıştı.

        Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti 80'i aşkın sandalye farkıyla Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamıştı.

        Seçimin sonbahar aylarında yapılması planlanırken Başbakan Rishi Sunak beklenmedik bir kararla 4 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldı.

        Birleşik Krallık toplamda 650 seçim bölgesine ayrılıyor. Seçmenler Avam Kamarası'nda kendi bölgelerini temsil edecek bir milletvekili seçiyor.

        En çok milletvekili çıkaran partinin lideri başbakan seçiliyor ve Kral tarafından hükümetini kurmakla görevlendiriliyor.

        Adayların çoğu bir siyasi partiyi temsil etse de bazıları bağımsız olarak yarışıyor.

        Örneğin, İşçi Partisi’nden uzaklaştırılan partinin eski lideri Jeremy Corbyn, Londra’daki seçim bölgesinde bağımsız olarak yarışıyor.

        Partiler ve hedefleri?

        Muhafazakar Parti lideri olarak ilk kez seçime giren Başbakan Rishi Sunak enflasyon artışındaki yavaşlama ve göçe ilişkin politikalarının partiye oy olarak dönmesini umuyor.

        İşçi Partisi’nde ise Keir Starmer ise iktidara tepkili seçmenin de oyunu alarak 14 sene sonra önemli bir çoğunlukla başbakanlık koltuğunu hedefliyor.

        Göçmen karşıtı olarak tanımlanabilecek Reform Partisi üçüncü sırada yer alsa da sağ eğilimli partiye destek ülke geneline eşit şekilde yayıldığı için bunun parlamentoda sandalye sayısına nasıl yansıyacağını kestirmek biraz zor.

        Geçtiğimiz yıllarda ülkenin en büyük üçüncü partisi olan Liberal Demokratlar, Muhafazakar Parti’ye tepkili olan ancak İşçi Partisi’ne oy vermek istemeyen seçmenlerin de oylarını hedefliyor.

        Liberal Demokratlar 2010-2015 arası Muhafazakar Parti ile koalisyon hükümeti olarak iktidardaydı.

        Başbakan adayları kimler?

        Geleneksel olarak oyların büyük kısmı iktidardaki Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında dağılacak.

        44 yaşındaki Başbakan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin lideri. Sunak İngiltere'de başbakan olan ilk Hint kökenli kişi.

        İşçi Partisi'nin lideri ise Keir Starmer.

        Starmer, Jeremy Corbyn'in ardından 2020 yılında partinin lideri olarak seçildi.

        61 yaşındaki Starmer daha önce Kraliyet Savcılık Kurumu Başkanı olarak görev yaptı.

        Seçim sonuçları belli olduktan sonra ne olacak?

        Oylar sayıldıktan sonra Kral, en çok milletvekiline sahip partinin liderinden başbakan olmasını ve hükümeti kurmasını isteyecek.

        İkinci sıradaki partinin lideri ise muhalefet lideri olacak.

        Eğer hiçbir parti mutlak çoğunluk sağlayamazsa (yani sadece kendi milletvekilleriyle yasa geçirecek çoğunluğa ulaşamazsa), en çok oy alan parti koalisyon hükümeti veya azınlık hükümeti kurmaya karar verebilir.

        • İngiltere seçimleri ve göç tartışması: Türkler ne düşünüyor?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        "Nez ve ben masumuz"
        "Nez ve ben masumuz"
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu