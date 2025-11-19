Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.812,39 %0,78
        DOLAR 42,3548 %0,03
        EURO 49,1141 %0,09
        GRAM ALTIN 5.576,44 %0,68
        FAİZ 39,95 %-0,27
        GÜMÜŞ GRAM 70,16 %1,41
        BITCOIN 91.836,00 %-0,67
        GBP/TRY 55,6997 %0,03
        EUR/USD 1,1588 %0,06
        BRENT 64,56 %-0,51
        ÇEYREK ALTIN 9.117,48 %0,68
        Haberler Ekonomi Para İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde, hazirandan beri ilk kez yavaşladı - Para Haberleri

        İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde, hazirandan beri ilk kez yavaşladı

        İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de yıllık enflasyon yavaşladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 oldu. Bu seviye, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

        İngiltere'de yıllık enflasyon son olarak haziranda yüzde 3,6 ölçülmesinin ardından, temmuz, ağustos ve eylülde değişiklik göstermeyerek yüzde 3,8'de sabit kalmıştı.

        Fiyatlarda yıllık bazdaki artışa en büyük aşağı yönlü katkıyı konut ve hane halkı hizmetleri yaparken, bunu gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış dengeledi.

        Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise ekimde yıllık bazda yüzde 3,4 ve hizmet enflasyonu yüzde 4,5 oldu.

        Ülkede aylık enflasyon ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

        ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl ekimde elektrik ve gaz fiyatlarının geçen yıla göre daha az artmasının enflasyonun yavaşlamasına katkı sağladığını belirterek, otel konaklama fiyatlarının da aynı şekilde düşüş gösterdiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?