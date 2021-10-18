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2050 yılına kadar net karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefleyen İngiliz hükümeti yeni nükleer santral yatırımları yapacak.

The Telegraph'ın haberine göre hükümet bu hafta, 2024 seçimlerinden önce yeni bir nükleer santralin finansmanı için planlarını açıklayacak.

Gazeteye bilgi veren kaynaklara göre, finansman büyük ihtimalle EDF Energy ve China General Nuclear Power Group İngiltere'nin Suffolk kentinde kuracakları Sizewell C nükleer santralına verilecek. Bu santral ile 6 milyon konuta yetecek enerji üretilecek.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE PAYI YÜZDE 20

Ay başında İngiltere Başbakanı Boris Johnson 2050 hedefleri kapsamında 2035 yılına kadar 'temiz enerjiye' geçmek istediklerini belirtmişti.

İngiltere'de 6 noktada 13 faal nükleer reaktör bulunuyor. Geçen yıl itibarıyla elektriğin yüzde 20'si nükleer enerjiyle üretiliyor.