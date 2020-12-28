Reuters

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanmasının planlandığını açıkladı.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ticaret ilişkisini aynı şekilde sürdüreceğini ifade etti.

Truss, "Bu hafta imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek. Birleşik Krallık'ta imalat, otomotiv ve çelik sektöründe binlerce istihdam için netlik sağlayacak" dedi.

Truss, iki ülke arasında daha ayrıntılı bir anlaşmaya ise yakında ulaşılacağına inandığını belirtti.