SkyNews haber kanalında yer alan habere göre, İngiltere'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonraki 3 ay içerisinde Suudi Arabistan'a 11 milyon 414 bin 54 sterlin değerinde silah ve askeri teçhizat satışı lisansına onay verdiği belirtildi. Ayrıca haberde, lisanların 'özel' niteliği dolayısıyla bu ticaret hacminin daha da fazla olabileceğine, hükümetin son rakamı paylaşma zorunluluğunun olmadığına değinildi.



Suudi Arabistan'a satılan askeri teçhizat arasında, zırh delici cephane, elektronik savaş teçhizatı, el yapımı patlayıcı tespit ve etkisizleştirme cihazları yer aldığı da belirtildi.



Haberde, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışında, önceki yıl aynı döneme oranla yüzde 94 artışın görüldüğü belirtildi.