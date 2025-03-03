İngiltere Kralı Charles, Zelenskiy'yi kabul etti

Kraliyet Ailesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Kral Charles'ın bu akşam Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Zelenskiy'nin Kral Charles tarafından sıcak şekilde karşılandığı ve toplantının 1 saatten az sürdüğü bilgisi edinildi.

Ukraynalı lider Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılan Ukrayna konulu zirveye katılmıştı.

KRAL CHARLES, TRUMP'I İNGİLTERE'YE DAVET ETTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Şubat'ta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette, Kral Charles tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu Başkan'a iletmişti.

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Trump ise aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullanmıştı.