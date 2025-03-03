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        Haberler Dünya Avrupa İngiltere Kralı Charles, Zelenskiy'yi kabul etti | Dış Haberler

        İngiltere Kralı Charles, Zelenskiy'yi kabul etti

        İngiltere Kralı 3. Charles, Ukrayna konulu zirve kapsamında başkent Londra'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 01:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 01:29
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        İngiltere Kralı Charles, Zelenskiy'yi kabul etti
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        Kraliyet Ailesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Kral Charles'ın bu akşam Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

        Zelenskiy'nin Kral Charles tarafından sıcak şekilde karşılandığı ve toplantının 1 saatten az sürdüğü bilgisi edinildi.

        Ukraynalı lider Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılan Ukrayna konulu zirveye katılmıştı.

        KRAL CHARLES, TRUMP'I İNGİLTERE'YE DAVET ETTİ

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Şubat'ta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette, Kral Charles tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu Başkan'a iletmişti.

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        Trump ise aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

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