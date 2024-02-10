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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Burnley'i 3-1 mağlup etti - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Burnley'i 3-1 mağlup etti

        İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, evinde Burnley'yi 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 22:31 Güncelleme: 10.02.2024 - 22:31
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        Liverpool, Burnley'i 3 golle geçti
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        İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, sahasında Burnley'yi 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 52. dakikada Luis Diaz ve 79. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

        Burnley'in tek golünü ise 45. dakikada Dara O'Shea attı.

        Puanını 54'e çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 13 puanlı Burnley 19. sırada kaldı.

        59 bin 896 kişinin izlediği Liverpool-Burnley mücadelesi, Anfield Stadı'nın en fazla seyirciye ev sahipliği yaptığı lig maçı oldu.

        ENES ÜNAL, PREMİER LİG'DEKİ İLK MAÇINA ÇIKTI

        Bournemouth'a transfer olan milli futbolcu Enes Ünal, yeni takımıyla ilk maçına Fulham karşısında çıktı.

        Enes'in 69. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Bournemouth, rakibine 3-1 mağlup oldu.

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