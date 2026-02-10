Tothenham- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde Tottenham, sahasında Newcastle United'ı ağırlıyor. 29 puanla 15. sırada bulunan ve son dönemde dalgalı bir grafik çizen Kuzey Londra temsilcisi, taraftarı önünde kötü gidişata dur demek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. 33 puanla 12. sırada yer alan Newcastle United ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Tothenham- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham–Newcastle United mücadelesi, her iki takımın da önemli eksiklerle çıkacağı, taktik mücadelenin ön planda olacağı bir karşılaşma olacak. Ev sahibi ekipte kaptan Cristian Romero’nun kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması savunmada ciddi bir handikap yaratırken; James Maddison, Richarlison, Mohammed Kudus ve Destiny Udogie’nin devam eden sakatlıkları teknik direktör Thomas Frank’ın planlarını zorlaştırıyor. Newcastle United cephesinde ise sakatlığını atlatan Bruno Guimaraes’in orta sahadaki yönlendirici rolü, deplasman ekibinin en büyük kozu olarak öne çıkıyor. Tottenham – Newcastle United maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde.
TOTHENHAM- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?
Tothenham- Newcastle maçı 10 Şubat Salı (bu akşam) 22.30'da oynanacak.
TOTHENHAM- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tothenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.