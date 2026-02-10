Tottenham–Newcastle United mücadelesi, her iki takımın da önemli eksiklerle çıkacağı, taktik mücadelenin ön planda olacağı bir karşılaşma olacak. Ev sahibi ekipte kaptan Cristian Romero’nun kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması savunmada ciddi bir handikap yaratırken; James Maddison, Richarlison, Mohammed Kudus ve Destiny Udogie’nin devam eden sakatlıkları teknik direktör Thomas Frank’ın planlarını zorlaştırıyor. Newcastle United cephesinde ise sakatlığını atlatan Bruno Guimaraes’in orta sahadaki yönlendirici rolü, deplasman ekibinin en büyük kozu olarak öne çıkıyor. Tottenham – Newcastle United maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde.