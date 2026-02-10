West Ham- Manchester United maçına sayılı saatler kaldı. Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 44'e yükseltti. United, Michael Carrick döneminde oynadığı Manchester City, Arsenal ve Fulham maçlarının ardından 4. maçında da kazandı. Son oynadığı Tothenham maçında sahadan 2-0 galip gelen kırmızı şeytanlar, West Ham karşısında kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Peki, West Ham- Manchester United maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...