West Ham- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig 26. hafta mücadelesinde West Ham, Manchester United'ı ağırlıyor. 23 puanla 18. basamakta bulunan ve düşme hattından çıkmak isteyen Londra ekibi, taraftarı önünde kazanarak hayati bir nefes almak istiyor. Öte yandan Carrick yönetiminde çıktığı 4 maçıda kazanan kırmızı şeytanlar, 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Manchester United, Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve ilk dört hedefini sürdürmek amacıyla Londra'dan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, West Ham- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
West Ham- Manchester United maçına sayılı saatler kaldı. Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 44'e yükseltti. United, Michael Carrick döneminde oynadığı Manchester City, Arsenal ve Fulham maçlarının ardından 4. maçında da kazandı. Son oynadığı Tothenham maçında sahadan 2-0 galip gelen kırmızı şeytanlar, West Ham karşısında kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Peki, West Ham- Manchester United maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
WEST HAM- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
West Ham- Manchester United maçı 10 Şubat Salı (bu akşam) 23.15'te oynanacak.
WEST HAM- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.